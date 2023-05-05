"Шойгу, Герасимов - твари": повар Путина взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"

Главарь "вагнеровцев" опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников.

https://glavred.info/world/shoygu-gerasimov-tvari-povar-putina-vzbesilsya-i-pokazal-goru-trupov-vagnerovcev-10467970.html Ссылка скопирована

Евгений Пригожин "наехал" на Сергея Шойгу / Коллаж скриншот YouTube

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера. Соответствующее видео в Telegram опубликовано пресс-службой Пригожина.

При этом главарь вагнеровцев опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии.

видео дня

По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%. Оскорбления при этом из уст Пригожина звучали в адрес Шойгу и Герасимова. "Повар Путина" прямо обвинил их в том, что множество боевиков ликвидируют из-за бездействия руководство МО РФ.

При этом Пригожин показал целые ряды трупов "вагнеровцев", которые якобы были уничтожены 4 мая на войне в Украине. Он говорит, что это дескать стало результатом снарядного голода у его наемников.

Смотрите видео с жестким "наездом" Евгения Пригожина на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова:

Евгений Пригожин записал истерическое видео / Скриншот

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Читайте еще: