"Шойгу, Герасимов - твари": повар Путина взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.
Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера. Соответствующее видео в Telegram опубликовано пресс-службой Пригожина.
При этом главарь вагнеровцев опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии.
По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%. Оскорбления при этом из уст Пригожина звучали в адрес Шойгу и Герасимова. "Повар Путина" прямо обвинил их в том, что множество боевиков ликвидируют из-за бездействия руководство МО РФ.
При этом Пригожин показал целые ряды трупов "вагнеровцев", которые якобы были уничтожены 4 мая на войне в Украине. Он говорит, что это дескать стало результатом снарядного голода у его наемников.
Смотрите видео с жестким "наездом" Евгения Пригожина на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова:
Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.
Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.
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