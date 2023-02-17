"Патриот" создали в противовес "Вагнеру": Пономарев рассказал о провальной идее Шойгу

Такие действия Сергея Шойгу демонстрируют его неспособность управлять армией РФ, считает Илья Пономарев.

Шойгу, Пономарев / Главред, скриншот YouTube

Частная армия министра обороны РФ Сергея Шойгу "Патриот", которую создали в противовес "Вагнеру", обречена на провал.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев отметил, министру обороны, у которого в подчинении целая государственная армия, еще создавать какую-то маленькую частную не имеет смысла.

"На мой взгляд, это инициатива обречена на провал. Собственно, в данный момент она и есть не успешна. Я могу понять, когда какие-то частные подразделения создают условные газпромы и роснефти, потому что у них есть объекты, которые надо защищать, и поэтому там есть свои сложившиеся структуры вроде служб безопасности", - отметил Пономарев.

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Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

По его словам, такие действия Шойгу демонстрируют его неспособность управлять армией РФ.

"Но когда это делает Минобороны, это дополнительно только показывает абсолютную неспособность Шойгу к управлению армией в целом, его недееспособность как военачальника. Мне кажется, так это и будет восприниматься высшим политическим руководством РФ", - подытожил политик.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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