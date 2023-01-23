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Пригожин лишился авторитета в глазах Путина: в ISW назвали плюсы и минусы для Украины и мира

23 января 2023, 07:30
Российский диктатор Путин снова сосредоточился на регулярной армии.
Путин, Пригожин
Пригожин вероятно лишился авторитета в глазах Путина / Фото: сайт Кремля, скриншот

После неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент назад на регулярную армию РФ.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), "звезда Пригожина начала заходить". Вероятно, Путин обратился к нему и генералу армии Сергею Суровкину, чтобы первый завоевал как можно больше территорий, а второй морально сломал украинцев массированными ракетными обстрелами.

"Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут завершились, а воздушная кампания Суровикина лишь причинила страдания украинским мирным жителям, потратив большинство российских запасов высокоточных ракет", - пишут в ISW.

За этот период Пригожин, похоже, решил, что обладает достаточным авторитетом, чтобы бросить вызов министру обороны России Сергею Шойгу за первенство по военным делам. Но сейчас эти надежды кажутся тщетными, отмечают аналитики.

Теперь Путин снова сосредоточился на регулярной армии. В отчете ISW говорится, что такие изменения имеют как положительные, так и негативные последствия, причем не только для Украины.

Среди плюсов то, что такие люди как Пригожин не должны находиться при власти.

"Возвращение к заметности и влиянию более профессиональных военных офицеров, таких как Герасимов, вероятно, свидетельствует об уменьшении вероятности того, что Путин подвергнется безумным требованиям ультраправой провоенной фракции, что, возможно, еще больше снизит и без того низкую вероятность нерациональной эскалации", - отмечают аналитики.

К минусам относится тот факт, что сосредоточение внимания на регулярной армии говорит о том, что Путин будет ее развивать и дальше, делая более мощной. Аналитики в этом видят угрозу не только в контексте войны в Украине, но и будущей безопасности НАТО.

Напомним, по данным главы международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозева, между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии Путин пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Путин решил вернуться к концепции развертывания большой войны. Поэтому он на каждом шагу снова заявляет, что якобы России угрожает не Украина, а НАТО, и что "родина в опасности". Он пытается показать, что именно по этой причине нужно поднять все вооруженные силы, задействовать все ресурсы РФ, вновь вернуться к Шойгу и Герасимову и заявить о развертывании всех сил и средств. А дальше эти силы отправить на юг и восток Украины и в Беларусь.

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