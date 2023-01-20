Путин поручил ФСБ и Минобороны РФ готовить новое наступление, Пригожин и Суровикин провалились – генерал

Диктатор РФ решил вернуться к развертыванию большой войны. А чтобы подготовить россиян к этому, он вновь активно заявляет, якобы России "угрожает НАТО".

Путин поручил ФСБ и Минобороны РФ готовить новое наступление, говорит украинский генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

Путин решил вернуться к концепции развертывания большой войны. Поэтому он на каждом шагу снова заявляет, якобы России угрожает не Украина, а НАТО, и что "родина в опасности". Он пытается показать, что именно по этой причине нужно поднять все вооруженные силы, задействовать все ресурсы РФ, вновь вернуться к Шойгу и Герасимову и заявить о развертывании всех сил и средств. А дальше эти силы отправить на юг и восток Украины и в Беларусь. Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

Однако такие "грандиозные планы" Путина невозможно выполнить, потому что в РФ на это нет нужных ресурсов.

"Впрочем, задачу Путина невозможно выполнить, потому что там такого напланировано, такие нужные ресурсы, такие кадры, такая мобилизация, которых у России и близко нет. Для выполнения задач, которые ставит перед собой Россия, ей понадобятся годы, а столько времени у нее нет. Так, в частности, мобилизацию Россия может провести только частично", – отмечает генерал армии Украины.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Российский диктатор решил вернуться к поддержке генштаба и российского министерства обороны, так как считает, что только они могут планировать и осуществлять какие-то масштабные акции в войне.

В то же время Пригожин и Суровикин стали исполнителями тактического уровня. Хотя и с этой ролью вагнеровцы и кадыровцы не справляются – например, они до сих пор не смогли "взять" Бахмут, хотя Путин от них этого ожидал.

"Пригожин много чего обещал Путину, набрал из зеков частную армию "Вагнер", обещая им высокие зарплаты, но всё это не сработало. О Кадырове вообще нечего и говорить. Он демонстрировал свои возможности и хвастался, что проведет колоссальные операции и зачистки, но также провалился", – отмечает Маломуж.

По словам генерала, Путин из-за провалов Пригожина и Кадырова вновь делает ставку на Минобороны РФ и ФСБ, и именно им поручил готовить новое наступление.

"Поэтому Кадыров и Пригожин отходят на второй план, а ключевые позиции снова начинают занимать российское Минобороны и ФСБ, которые сегодня в фаворе у Путина. Именно они и будут проводить подготовку наступательных операций, запланированных на конец зимы и начало весны этого года", – отмечает Маломуж.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

Напомним, ранее глава международного разведсообщества Bellingcat Христо Грозев отмечал, что между российским диктатором Владимиром Путиным и главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным растет напряжение. В этом противостоянии "директор РФ" пытается задобрить Пригожина. Он даже предложил ему роль уже покойного Владимира Жириновского.

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