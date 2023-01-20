В Броварах погибла мама троих малолетних детей: тело нашли под завалами садика

В Броварах в результате падения вертолета, который задел детский сад, погибла мама троих детей Марина Грановская.
О ее гибели сообщили в соцсетях знакомые женщины. Отмечается, что она как раз привела в детсад своих детей и выходила из него, когда произошла трагедия. Ее жизнь оборвало падение вертолета.
После падения воздушного судна вспыхнул пожар. В день трагедии в сети появилось видео с сестрой Марины, которая ее искала. Тогда сестра погибшей рассказывала, что женщина в тот трагический момент выходила из заведения, однако не было известно, успела ли она выйти на улицу, или еще оставалась в здании.
Позже было найдено обгоревшее тело Марины. Ее личность эксперты установили с помощью ДНК-экспертизы.
Трое малолетних детей потеряли мать, а муж – жену. Погибшая была парикмахером-модельером.
Падение вертолета с руководством МВД в Броварах
В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.
Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.
В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
Поисково-спасательные работы были завершены в 15:45 в среду, 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, из них один ребенок. Девять человек, которые погибли, находились на борту вертолета. Пострадало 25 человек, из них 11 детей.
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