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Падение вертолета под Киевом: в Броварах погибло все руководство МВС

18 января 2023, 10:20
На борту вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.
​ Денис Монастырский погиб в авикатастрофе в Броварах
​ Денис Монастырский погиб в авикатастрофе в Броварах / Фото РБК-Украина, Магнолия

В результате крушения вертолета в Броварах утром 18 января погибло руководство МВД. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.

Эту информацию подтвердил Глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГосЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - написал Клименко в Facebook.

Всего известно о 16 погибших, в том числе 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.

22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы.

Продолжается осмотр места происшествия.

Падение вертолета под Киевом: в Броварах погибло все руководство МВС

Позже в МВД уточнили, что число жертв в результате крушения вертолета в Броварах возросло до 18 человек. Среди погибших трое детей. Ранения получили 26 человек, среди которых 12 детей.

Новость дополняется...

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