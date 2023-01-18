В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы

По состоянию на 9:00 известно о 5 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах. Также есть погибшие.

В Броварах упал вертолет, вспыхнул пожар / ua.depositphotos.com

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал летательный аппарат. В Нацполиции сообщили, что это был вертолет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщил утром в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Есть информация о пострадавших.

Как рассказала Суспільному спикер полиции Киевщины Прянишникова, вертолет упал возле детсада, там вспыхнул пожар.

По состоянию на 9:00 известно о 5 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах. Об этом сообщили в полиции.

Тимошенко добавил: "Не успели оправиться от одной трагедии, уже есть другая. Увеличивается количество сообщений о пострадавших в Броварах".

Как рассказал глава Киевщины Алексей Кулеба, во время трагедии в Броварах в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие.

На месте падения вертолета работают скорые, полиция и пожарные.

По предварительным данным, в Броварах около пяти человек ранены, также есть погибшие. Об этом сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Тем временем в Сети появляются фото упавшего вертолета и кадры с места трагедии.

Место падения вертолета в Броварах / Фото Telegram

Фото Telegram

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья. Погибли 44 человека, но число жертв может вырасти.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, шансы найти кого-то под завалами близки к нулю. Причиной этого является холод ночью, а также горение ракетного топлива.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

По данным британской разведки, Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ложно обвинила Украину в попадании в дом украинской ракеты ПВО.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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