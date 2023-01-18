glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы

18 января 2023, 09:18
По состоянию на 9:00 известно о 5 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах. Также есть погибшие.
пожар
В Броварах упал вертолет, вспыхнул пожар / ua.depositphotos.com

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал летательный аппарат. В Нацполиции сообщили, что это был вертолет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщил утром в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Есть информация о пострадавших.

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы

Как рассказала Суспільному спикер полиции Киевщины Прянишникова, вертолет упал возле детсада, там вспыхнул пожар.

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы

По состоянию на 9:00 известно о 5 пострадавших в результате падения вертолета в Броварах. Об этом сообщили в полиции.

Тимошенко добавил: "Не успели оправиться от одной трагедии, уже есть другая. Увеличивается количество сообщений о пострадавших в Броварах".

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы

Как рассказал глава Киевщины Алексей Кулеба, во время трагедии в Броварах в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие.

На месте падения вертолета работают скорые, полиция и пожарные.

По предварительным данным, в Броварах около пяти человек ранены, также есть погибшие. Об этом сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Тем временем в Сети появляются фото упавшего вертолета и кадры с места трагедии.

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы
В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы
Место падения вертолета в Броварах / Фото Telegram
В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвы
Фото Telegram

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья. Погибли 44 человека, но число жертв может вырасти.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, шансы найти кого-то под завалами близки к нулю. Причиной этого является холод ночью, а также горение ракетного топлива.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", - заявил Филатов.

Читайте также:
Ракета целенаправленно летела в дом: появилось новое видео с камер регистратора трагедии в Днепре

Ракета целенаправленно летела в дом: появилось новое видео с камер регистратора трагедии в Днепре

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погибли

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерей

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерей

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по Днепру

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по Днепру

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренер

По данным британской разведки, Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ложно обвинила Украину в попадании в дом украинской ракеты ПВО.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

Другие новости:

новости Броваров вертолеты масштабный пожар пожар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:31

"Это позволит перейти к переговорам": госсекретарь США назвал кратчайший путь к завершению войны

09:27

Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

09:20

Российская певица открыто поддержала Украину

09:18

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвыВидео

09:00

Украине придется поэтапно выходить на границы 1991 года, помощи Запада все еще мало - РоманенкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

"Украина пока не наступает": бои весной и летом покажут, куда двигается война – экспертВидео

08:51

Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

08:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

08:22

"Гибрид дельфина и русалки": Королёву перекосило в области грудиВидео

Реклама
08:13

Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

07:57

США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине уже в конце этой недели

07:28

Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОПВидео

07:26

"Почему бы и нет?": в Австрии опасаются ракетного удара и отключения электроэнергии

07:15

С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

06:45

Гороскоп на сегодня 18 января: Рыбам – наслаждение, Ракам – гора неприятностейВидео

06:38

"Путин любит символические даты": вторую волну мобилизации в РФ могут объявить уже сегодня – ISW

06:02

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войнемнение

05:00

Как правильно надо есть чеснок: простые советы, которые многие забывают

04:30

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

04:01

Мелани Гриффит показала лицо после удаления раковых клетокВидео

Реклама
03:35

Халк Бекхэм: шикарная "перчинка" показала раскачанные бицепсы в утонченном платье

03:20

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

03:06

Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом "лета" в январеВидео

02:42

"Жесть, не держатся ноги вместе": Волочкова шокировала поклонников редким фотоВидео

02:10

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

01:35

Удача отвернется навсегда: почему нельзя убивать пауков в доме

00:51

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

00:48

Фортуна повернётся лицом: четыре знака восточного гороскопа ждёт сказочное изобилие в 2023 годуВидео

17 января, вторник
23:44

"Это мой сынок подарил на Новый год": у матери в память о сыне остался лишь зеленый фартучекВидео

23:43

"Это только начало": Зеленский заявил, что у Украины уже есть три гарантированных батареи PatriotВидео

23:32

"Мужского не осталось": советская "Красная шапочка" жестко "проехалась" по ГалкинуВидео

23:20

"Вся рука в следах от иглы": спецслужбы назвали новые доказательства о болезни ПутинаВидео

23:05

"Горе, беда, отчаяние": российские оккупанты в один день убили воинов – отца и сынаВидео

23:04

"Беларусь – это же Россия": у Скабеевой случилась истерика в эфиреВидео

22:56

Собрались вместе на праздник: в Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войныВидео

22:32

Война обходится Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от РоссииВидео

22:22

Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозомВидео

22:19

Ведущий "Холостяка" Решетник метит на пост АрестовичаВидео

21:51

Гарри назвал условие, при котором появится на коронации ЧарльзаВидео

21:36

Нидерланды официально передают Украине систему PatriotВидео

Реклама
21:29

Сніданок з 1+1 рассказали героическую историю спасения ребенка из дома в Днепре, куда попала ракетаВидео

21:25

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

21:19

Сама не в состоянии: у путинистки Канделаки родился еще один ребенок с помощью суррогатной материВидео

21:09

Елена Зеленская в элегантном шоколадном костюме покорила ДавосВидео

20:56

"Жертв может быть больше 50": Филатов дал неутешительный прогноз по количеству погибших в ДнепреВидео

20:21

"Оккупанты будут уничтожены": украинцев предупредили о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

20:12

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

20:10

"Был как-то оформлен": в ОП странно объяснили увольнение Арестовича, который не входил в штатВидео

19:51

Россия расколота на умных и дураковмнение

19:40

Лия Меладзе показала, как сильно изменилась за прошедший год: постарела и поправилась

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять