РФ ударила по дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22 - разведка Британии

Х-22 очень неточна. Такие ракеты уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов.

Ракетный удар по Днепру вероятно был нанесен ракетой Х-22 / Фото ГосЧС, Википедия

Страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов, что свидетельствует о глубоких проблемах в ракетных войсках РФ.

Х-22 очень неточна.Такие ракеты уже вызывали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ложно обвинила Украину в попадании в дом украинской ракеты ПВО. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

В ведомстве обратили внимание, что 14 января 2023 года Россия возобновила ракетные удары дальнего радиуса действия по объектам украинской инфраструктуры, впервые примерно за 15 дней. Как и во время предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия прежде всего пыталась поразить украинскую электросеть.

"Большая противокорабельная ракета AS-4 Kitchen (классификация НАТО, советское название Х-22, – ред.), запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3 Backfire, с высокой вероятностью попала в жилой дом в Днепре, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек", – говорится в отчете.

"Россия ложно заявила, что за это ответственна украинская ракета ПВО", – заявила британская разведка.

Ракета Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности.

"Подобное оружие было ответственным за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе за удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года", – напомнили в Минобороны Британии.

По мнению британской разведки, ракеты Х-22 непригодны для высокоточных ударов, и доказательства войны в Украине свидетельствуют о том, что дисфункция российского ударного потенциала дальнего радиуса действия является более глубокой.

"Вполне вероятно, что она пытается динамично идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке нанесенного ущерба", – говорится в отчете.

Отчет британской ракеты / twitter.com/DefenceHQ

Ракета Х-22 - что о ней известно Х-22 "Буря" (изделие Д-2, согласно классификации НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22, пишет Википедия. Ракета предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время российско-украинской войны в 2022 году стала орудием многочисленных преступлений, совершенных российскими захватчиками, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и г. Днепр.

Ракетный удар по Днепру 14 января 2023

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

Из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

Тем временем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

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