glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

16 января 2023, 12:40
Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.
Песков
Дмитрий Песков прокомментировал удар РФ по Днепру / Коллаж Главред/УНИАН

В Кремле прокомментировали информацию о том, что в Днепре в результате ракетного удара РФ и попадания в жилой дом погибло более 30 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

При этом он обратил внимание на звучавшие заявления в Украине о том, что ракета РФ в Днепре была сбита украинской ПВО.

"Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - добавил Песков.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 30 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это более 30 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

Читайте еще:

новости Днепра Дмитрий Песков война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:56

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

12:51

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренерВидео

12:50

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

12:40

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в ДнепреВидео

12:13

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:05

Президент наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

11:55

В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл деталиВидео

11:30

Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост

11:25

"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в ДнепреВидео

Реклама
11:24

Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывовВидео

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:54

Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

10:48

Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

10:43

Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследованиеФотоВидео

10:10

Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИВидео

09:35

"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании ПугачевойВидео

09:29

"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в ДнепреВидео

09:11

Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропагандыВидео

08:47

"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку ПутинаВидео

08:45

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"Видео

Реклама
08:45

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"Видео

08:36

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронтмнение

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

07:32

"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против УкраиныВидео

07:30

Сколько жарить котлеты из свинины: 3 секрета приготовления ароматного и сочного блюда

07:23

Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 годаВидео

06:39

РФ готовит новое крупное наступление на Украину: в ISW назвали три сценарияВидео

06:04

Ракетная атака: что изменилось в тактике Кремлямнение

04:45

"Имеем необходимые силы": Беларусь засыпала Украину новыми угрозамиВидео

03:50

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

03:15

Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикиниВидео

02:42

"Вам даже и не снилось": друг Пугачевой рассказал о ее баснословных доходахВидео

02:05

Аномальный скачок температуры до + 18°: Украину накроет африканский феноменВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и БеларусиВидео

Реклама
15 января, воскресенье
23:50

Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против УкраиныВидео

23:04

"Этого Путин до сих пор не понял": военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатораВидео

22:21

Ракета забрала отца у двух маленьких детей: в Днепре погиб известный тренер по боксуВидео

22:01

"РФ нужно привлечь к ответственности": после теракта в Днепре Бербок едет в ГаагуВидео

21:48

Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушатьВидео

21:30

"Атака может быть уже сегодня": Гуменюк рассказала о серьезной угрозе удара дронамиВидео

21:03

"Куски плоти вырваны по всему телу: врач о том, что происходило с пострадавшими в ДнепреФотоВидео

20:59

Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

20:52

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях светаВидео

19:57

"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротамиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять