У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре

Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

Дмитрий Песков прокомментировал удар РФ по Днепру / Коллаж Главред/УНИАН

В Кремле прокомментировали информацию о том, что в Днепре в результате ракетного удара РФ и попадания в жилой дом погибло более 30 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным", - сказал глашатай Путина.

При этом он обратил внимание на звучавшие заявления в Украине о том, что ракета РФ в Днепре была сбита украинской ПВО.

"Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - добавил Песков.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 30 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это более 30 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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