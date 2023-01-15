Число погибших в результате удара врагов по дому в Днепре увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает местный губернатор Валентин Резниченко.

От удара вражеской ракетой по дому в Днепре погибли 18 человек - губернатор / Telegram-канал Днепровской ОВА

По состоянию на утро 15 января количество людей, которые погибли в Днепре от последствий ракетного удара русских оккупантов, достигло 18 человек. Об этом заявил местный губернатор Валентин Резниченко.

"Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек. Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор укрощают несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки", − сказал он.

Позднее спасатели сообщили, что продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах, а также поисково-спасательные работы и демонтаж опасных элементов.

Всего к работе привлечены 520 человек и 140 единиц техники, в том числе 160 спасателей и 40 единиц их техники.

"Кроме того, привлечены 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев)", – подытожили в спасатели.

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается. Позже стало известно о 60 пострадавших и 5 погибших.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время телемарафона, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

Другие новости: