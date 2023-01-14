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Уже бомбил Кременчуг: стало известно имя командира РФ, ответственного за удар по Днепру

14 января 2023, 22:45
Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, который отдал приказ ударить по Днепру.
Удар по Днепру
Удар по Днепру / соцсети

14 января российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. В результате чего погибло по меньшей мере девять человек.

В Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

"Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", - написал Братчук.

Отмечено также, что он же отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Олег Тимошин
Олег Тимошин / скриншот

  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988
  • Ракетный удар по Днепру
    Ракетный удар по Днепру t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается. Позже стало известно о 60 пострадавших и 5 погибших.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

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