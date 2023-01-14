Варварский удар России по Днепру: появились смертельные подробности ракетной атаки

По состоянию на 16:20 в г. Днепр в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.

Удар по Днепру / Валентин Резниченко

14 января во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре.

Сообщалось, что ракетой снесло целый пролет дома. В военной администрации Днепра сообщили первые подробности по пострадавших.

"10 человек получили ранения, двое из них – дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все сейчас в больнице", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Подробности удара по Днепру по состоянию на 16:20

"По состоянию на 16:20 в г. Днепр в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек. Число погибших и травмированных уточняется. Продолжают тушение пожара и спасение людей", - сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Подробности удара по Днепру по состоянию на 17:14

"Российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки. В больницах уже 18 раненых, двое из них дети. Под обломками разрушенного дома есть еще люди. Спасательная операция продолжается", - сообщил Резниченко.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

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