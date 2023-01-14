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РФ ударила ракетами по Киеву: были атакованы объекты критической инфраструктуры

14 января 2023, 09:53
Взрывы в Днепровском районе столицы, сообщил мэр города Кличко.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ ударила ракетами по Киеву/ Минобороны РФ, pixabay.com

Страна-агрессор РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Жителей города призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Ракетная атака на столицу. Пребывайте в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", – говорится в сообщении КМВА.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются", – написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

Ракетный удар по Киеву
скрин

Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

В Киеве после ракетной атаки наблюдаются перебои со светом.

Взрывы на Киевщине

Напомним, утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи. Местные жители слышали их около 6 часов утра.

В ВСУ опровергли фейк, который начали разгонять российские пропагандисты, о якобы наступлении с севера. После этого глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

После этого о серии взрывов сообщили на Запорожье. В Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области.

Также российские захватчики утром 14 января снова атаковали Харьков. В городе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе города.

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