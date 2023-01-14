РФ ударила ракетами по Киеву: были атакованы объекты критической инфраструктуры

Страна-агрессор РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Жителей города призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Ракетная атака на столицу. Пребывайте в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", – говорится в сообщении КМВА.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются", – написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
В Киеве после ракетной атаки наблюдаются перебои со светом.
Взрывы на Киевщине
Напомним, утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных вблизи. Местные жители слышали их около 6 часов утра.
В ВСУ опровергли фейк, который начали разгонять российские пропагандисты, о якобы наступлении с севера. После этого глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
После этого о серии взрывов сообщили на Запорожье. В Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области.
Также российские захватчики утром 14 января снова атаковали Харьков. В городе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было два "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе города.
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