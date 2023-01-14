На Киевщине утром раздались взрывы: в ВСУ опровергли 'наступление с севера', в ОВА сказали причину

Утром в субботу, 14 января, на Киевщине прогремела серия взрывов. Их было слышно в Киеве со стороны нескольких населенных пунктов, расположенных поблизости. Местные жители слышали их около 6 часов утра.
Семь сильных взрывов прогремели со стороны Иванкова, также были слышны взрывы со стороны Бородянки. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Также киевляне пишут, что слышали взрывы на левом берегу города. Некоторые отмечают, что после взрывов была слышна стрельба.
Воздушная тревога в Киеве и Киевской области не объявлялась.
Пока официальной информации о причине этих взрывов не сообщалось.
Тем временем заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк написал в Telegram, что нет никакого наступления с севера, фейк о котором начали разгонять российские пропагандисты.
"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и в области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступление с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет", – написал он.
По его словам, взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Павлюк подчеркнул, что если бы была угроза, раздавался бы сигнал тревоги. Он добавил, что о причине взрывов будет сообщена отдельно.
Глава Киевской ОВА сообщил, что утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было возгорание. На месте работают соответствующие службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
После этого о серии взрывов сообщили в Запорожье. В Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось, что взрывы слышали в Очакове Николаевской области.
Напомним, в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Россия запустила по Украине ракеты. В результате российской атаки на гражданские объекты Киева 1 человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.
Ранее сообщалось, что ночью 2 января в ряде областей Украины, в частности в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе. Воздушная тревога длилась более 4 часов. За время атаки силы ПВО сбили в столице 20 вражеских целей.
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