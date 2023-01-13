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"Мы за полшага до решения": уже 5 стран готовы передать Украине танки Leopard - Кулеба

13 января 2023, 22:15
Целью Украины является создание целой танковой бригады из Leopard.
Кулеба, Leopard
Украина совсем скоро может решить вопрос передачи танков / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина совсем скоро сможет полностью решить вопрос предоставления танков. Мы уже "за полшага до этого". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с журналистом Вадимом Карпьянком.

"Мы сейчас за полшага до решения темы танков. Французы нанесли "первый удар" по этой стене из легкого колесного танка. Французы сделали первый шаг, затем поляки", - сказал Кулеба.

Он обратил внимание на то, что именно Польша "побудила другие страны подумать о передаче танков Leopard".

"Это еще более важно, чем Leopard. Обещание Leopard это второй мощный шаг, который побудил другие страны говорить, что тоже готовы это сделать.... Здесь британцы выходят и говорят, что сделают этот шаг. Я пока ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо", - объяснил Кулеба.

Пока неизвестно, будет ли Германия передавать Украине танки напрямую или просто разрешит делать это другим странам.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии - Главред), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому имеем уже 5 стран, которые готовы передавать, но ждут окончательного решения вопросов с Германией", - добавил Кулеба.

Глава украинского МИДа добавил, что целью Украины является целая танковая бригада из Leopard.

"Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции собрать бригаду", - добавил он.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Дмитрий Кулеба Танк Leopard 2
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