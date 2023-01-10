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Передача танков Leopard Украине: Шольц назвал главное условие согласия Германии

10 января 2023, 08:42
Германия будет поддерживать позицию своих политических союзников по военным вопросам и стремится к к единству с ними, сказал Федеральный канцлер Олаф Шольц.
Шольц танки
Германия согласится передать Украине танки Leopard, если вопрос будет утвержден союзниками - Шольц / Коллаж Bundeswehr, Reuters

Федеративная республика Германия может предоставить танки Leopard Украине. Однако Берлин не пойдет на реализацию такого шага самостоятельно. Немецкое государство будет единым в данном вопросе со своими друзьями и союзниками. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Reuters, глава немецкого правительства не исключил возможности поставок Украине танков Leopard. Но в Берлине не готовы самостоятельно принимать такие решения и считают необходимым координировать передачу военной технике Киеву со своими союзниками.

"Германия не пойдет на это в одиночку. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками", - сказал Шольц и подчеркнул, что другие решения при сложившейся обстановке были бы безответственными и опасными.

Танки Leopard для Украины

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что после передачи Украине БМП Marder следует ожидать поставок танков Leopard. Она отметила, что подобные решения стали возможными в результате смены правительством Германии своей позиции.

В Финляндии отметили, что Хельсинки готовы предоставить Украине свои танки Leopard. В финском государстве напомнили о своем соседстве с агрессором Россией и выразили готовность передать только часть боевых машин.

Заместитель главы Бундестага Катрин Геринг-Эккардт полагает, что кроме БМП Marder Украине следует поставить и танки Leopard. Ее поддержал и коллега, вице-канцлер Вольфганг Кубики. Впрочем, политики считают, что передача танков должна быть согласована с НАТО.

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