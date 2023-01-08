Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный план

Было бы разумно поставить Украине не только Marder, но и танки Leopard, говорят в ФРГ.

Танки Leopard могет передать ВСУ / Bundeswehr/David Karafa

В Бундестаге призвали передать Украине немецкие танки Leopard для отражения российской агрессии.

"Останавливаться на достигнутом по БМП Marder было бы неправильно. Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", — заявила заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, сообщает Немецкая волна.

Ее мнение также разделяет другой вице-председатель Бундестага, заместитель председателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики.

Он считает, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard". По его словам, важно поддерживать обороноспособность Украины.

В то же время Кубики отметил, что каждый следующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 105-мм L7A3

Тип пушки нарезная

Длина ствола, калибров 56

Боекомплект пушки 60

Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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