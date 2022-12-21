Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак России

Украина получит новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов, который будет включать батарею зенитного ракетного комплекса ЗРК Patriot.

Украина после визита Зеленского в США получит батарею ЗРК Patrior/ Коллаж Defense.gov/John Hamilton, Офис президента, Википедия

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США встретится с главой Белого дома Джо Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками. Гарант выступит с речью в Конгрессе. Официальный Вашингтон объявит о военной помощи Украина на сумму около 2 миллиардов долларов и отправит батареи зенитного ракетного комплекса Patriot для защиты украинского воздушного пространства от варварских атак агрессора России. Об этом сообщили в Белом доме.

На сайте Белого дома сообщили о том, что визит Зеленского в Штаты состоится по приглашению американского президента Байдена. Зеленский выступит в самом Белом доме и Конгрессе США. Мероприятие демонстрирует серьезную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Также указано, что поездка Зеленского в Вашингтон была согласована лидерами двух государств 11 декабря в ходе телефонного разговора. Зеленского пригласили приехать в США, чтобы провести встречи с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

Украина получит ЗРК Patriot

В Белом доме отметили, что президент Байден объявит о новом крупном пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов для обеспечения безопасности страны. Помощь будет включать батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы научат украинцев пользоваться системой.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - подчеркивается в сообщении Белого дома.

Поездка Зеленского в США

Издание Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия ранее сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также указывалось, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов США и поставках ЗРК Patriot.

В Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США.

Сам украинский гарант сообщил, что он встретится с президентом Штатов Байденом и выступит в Конгрессе.

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