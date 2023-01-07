Финляндия передаст Украине танки Leopard 2: в Хельсинки назвали условие

У многих стран Европы есть больше возможностей предоставить Украине бронетехнику, однако оказать помощь готова и Финляндия, сказал Антии Хаккянен.

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если Европа решит отправлять их Украине / Bundeswehr

Если в Европе будет принято решение о передаче странами танков Leopard 2 Украине, Финляндия присоединится к военной помощи и отдаст часть своих немецких танков Киеву. Об этом заявил глава финского комитета по обороне Антии Хаккянен.

Как сообщает MTV Uutis, он сказал о том, что каждое европейское государство должно оказывать определенную военную помощь Украине. И если будет принято решение о поставках Киеву танков Leopard 2, Хельсинки присоединятся к такому процессу и передадут часть своих танков.

"Если Европа станет давать танки Украине на дюйм шире, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", - объяснил позицию государства Хаккянен.

Также он отметил, что многие страны Европы располагают большими возможностями для обеспечения Украины бронетехникой, чем сама Финлянди.

Анти Хаккянен подчеркнул, что решение США, Франции и Германии, которые согласились поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, Marder и AMX, является крайне важным.

Добавим, согласно соглашению об экспорте вооружений, ни одна страна не имеет право передать Украине танки Leopard до тех пор, пока решение не будет одобрено Германией. Впрочем, пока Берлин медлит с этим вопросом.

Военная помощь США, Франции и Германии Украине

5 января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Белом доме сделали заявление о том, что Вашингтон и Берлин окажут длительную военную поддержку Украине. Американцы передадут Киеву БМП M2 Bradley, Германия – Marder. Немецкая сторона, вслед за американской, передаст Украине еще одну систему ЗРК Patriot.

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что после БМП Marder нужно ожидать поставок Украине танков Leopard. Она подчеркнула, что такие решения стали возможными в связи с изменением правительством Германии своей позиции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что поставки БМП Bradley, Marder и AMX, которые передаст Франция, усилят наступательные потенциал ВСУ, Однако для того, чтобы поставить точку в демилитаризации агрессора России, Киеву нужны ракеты ATACMS.

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