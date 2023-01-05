Мощная помощь от Германии: украинская армия получит БМП Marder и ЗРК Patriot

Олаф Шольц подтвердил свое намерение и в дальнейшем поддерживать насущные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Германия передаст украинской армии БМП Marder и ЗРК Patriot / Википедия, УНИАН

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Во время переговоров Шольц заявил, что Берлин намерен передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия – боевые машины пехоты "Мардер", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, что обе страны планируют обучать украинские Вооруженные силы на соответствующих системах.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать насущные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

Недавно стало известно, что США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. В этот пакет войдут мощные БМП, ракеты и боеприпасы. В частности, известно, что Америка собирается предоставить около 50 боевых машин пехоты Bradley.

Кроме того, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках большого пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Больше новостей о военной помощи Украине: