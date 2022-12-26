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"НАТО до конца войны не даст нам оружие": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощью

26 декабря 2022, 20:31
Эксперт отметил, что сейчас заканчивается переломный момент в войне и 2023 год будет годом контрнаступательных операций ВСУ.
Оружие, оружие, Олег Жданов
Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощью / УНИАН, Главред

Соединенные Штаты Америки, а также их союзники не спешат предоставлять Украине серьезную военную поддержку, поскольку на Западе до сих пор нет единства по этому вопросу. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

"Не все страны поддерживают, нет единства. Глобализация губит любую идею. Чем больше разрастается военный или политический блок, тем больше противоречий и разногласий возникает в этом блоке", - пояснил эксперт.

Жданов напомнил, что на брифинге с президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден заявил, что более 50 государств обязались передать Украине почти 2000 единиц танков и другой военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и свыше 50 современных реактивных систем залпового огня.

"НАТО только сейчас начинает понемногу включаться в эту игру и помогать нам. Но НАТО до конца войны не будет предоставлять нам летальное оружие. Военно-техническое имущество, гуманитарку могут дать. РФ ставит жесткие условия, мол если НАТО передает Украине оружие, значит НАТО вступает в войну. Этого добивается Путин, но не хотят допустить члены Альянса. Поэтому, возможно, Байден и сказал, что существует пул стран, такие как формат "Рамштайн", которые выразили поддержку Украинt и готовы помогать летальным оружием", - отметил эксперт.

В то же время Жданов выразил убеждение, что в новом году Украина получит необходимые танки, истребители и дальнобойные ракеты.

"Сейчас мы заканчиваем переломный момент в этой войне. 2023 год - это будет год контрнаступательных операций ВСУ", - подытожил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. "Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: всt нужнjt оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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