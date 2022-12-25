'Все необходимое оружие будет': Кулеба сделал громкое заявление относительно военной помощи Украине

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что союзники дадут достаточно оружия, чтобы Украина могла освободить свои территории.

Кулеба заявил, что Украина получит все необходимое оружие от партнеров / УНИАН Defense.gov/John Hamilton

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. Об этом глава украинской дипломатии заявил в эфире телемарафона.

"Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

Как отметил глава МИД, сейчас существует ряд психологических, политических и логистических причин, почему партнеры не могут поставить Украине все необходимое оружие сразу.

"С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать. Поставки оружия - это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", - подчеркнул Кулеба.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден также отметили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант заявил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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