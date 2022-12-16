Может повлиял на объемы помощи: Британия проверяет значение военного вклада в Украину

Британия проведет аудит, во время которого даст оценку ходу войны в Украине, а также значение военного вклада Великобритании. С такой инициативой выступил премьер-министр Риши Сунак, сообщает BBC.
Этот запрос у некоторых высокопоставленных лиц вызвал тревогу. Все из-за того, что поставки оружия в Украину могут оказаться решающими во время зимних боевых действий.
Риши Сунак хочет оценить, что Британия предоставила Украине, а что "получила взамен".
"Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются на инстинктах. В начале войны Борис Джонсон сел и сказал: "Давайте просто сделаем это". Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и ни на что другое", - говорится в сообщении.
Издание утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский просит Сунака усилить военную поддержку.
"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Он разговаривал с Риши. Он пытался вдохновить его, говоря, что Великобритания - великие освободители, великие бойцы. Вы нам нужны", - говорит источник.
Военная помощь Украине
В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.
Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.
Ранее Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.
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