Борьба со смертоносными беспилотниками: Британия выделяет Украине мощную помощь

Военной помощи для Украины от Британии была согласована на 50 млн фунтов стерлингов.

Украина, Британия, Иран / МИД Украины, Reuters

Британия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины.

Как сообщает в Twitter министерство иностранных дел Британии, размер помощи одобрен в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.

Военная помощь Украине

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.

Ранее Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

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