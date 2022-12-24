Кулеба - Западу после обстрела Херсона: пока весь мир готовится к Рождеству, Украина борется со злом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны мира в рождественский вечер подумать об Украине, где сегодня российские захватчики нанесли удар по Херсону. Он призвал партнеров активнее поддерживать нашу страну. Об этом Кулеба написал в Twitter.
Глава украинской дипломатии отметил, что пока весь мир готовится к Рождеству, именно Украина продолжает борьбу со злом.
"Сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом", - написал Кулеба.
"Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы одержать победу", - подчеркнул министр иностранных дел.
Кровавый удар РФ по Херсону
Напомним, в субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины.
В результате среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города", - рассказал он.
Заместитель председателя ОП подчеркнул, что оккупанты нанесли удар по Херсону в выходной день, когда многие люди были на улице.
"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - добавил Тимошенко.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами центра Херсона в субботу, 24 декабря. Он подчеркнул, что страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения.
"Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради запугивания и удовлетворения. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - отметил глава государства.
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