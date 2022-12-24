'Убийства ради удовольствия': Зеленский жестко прокомментировал террор РФ в Херсоне

РФ устроила террор и убийство ради устрашения, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Херсону / President.gov.ua, t.me/s/tymoshenko_kyrylo

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами центра Херсона в субботу, 24 декабря.

Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения, написал он в Telegram.

Глава государства также разместил фото субботнего обстрела Херсона.

"Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал кровавый удар РФ по Херсону.

"Херсон… Они за все заплатят. Максимально", - написал Ермак в Telegram.

В свою очередь заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что по уточненным данным в результате террористической атаки РФ уже известно о 35 раненых в Херсоне, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Кровавый удар РФ по Херсону

Напомним, в субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины.

В результате среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города", - рассказал он.

Заместитель главы ОП подчеркнул, что оккупанты нанесли удар по Херсону в выходной день, когда многие люди были на улице.

"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице", - добавил Тимошенко.

Освобождение Херсона

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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