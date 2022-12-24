'Убийства ради удовольствия': Зеленский жестко прокомментировал террор РФ в Херсоне

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами центра Херсона в субботу, 24 декабря.
Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения, написал он в Telegram.
Глава государства также разместил фото субботнего обстрела Херсона.
"Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал кровавый удар РФ по Херсону.
"Херсон… Они за все заплатят. Максимально", - написал Ермак в Telegram.
В свою очередь заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко уточнил, что по уточненным данным в результате террористической атаки РФ уже известно о 35 раненых в Херсоне, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.
Кровавый удар РФ по Херсону
Напомним, в субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины.
В результате среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города", - рассказал он.
Заместитель главы ОП подчеркнул, что оккупанты нанесли удар по Херсону в выходной день, когда многие люди были на улице.
"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице", - добавил Тимошенко.
Освобождение Херсона
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.
В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.
Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.
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