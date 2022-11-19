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Упал на колени и расплакался: воин ВСУ не смог сдержать эмоций после освобождения родного Херсона

19 ноября 2022, 09:15

Воин стоял на коленях перед стеллой на площади Свободы, где сейчас развивается украинский флаг.

Херсон, украинские военные, ВСУ
Воин ВСУ расплакался в освобожденном Херсоне/ УНИАН, скрин

Украинский военный тронул всю сеть своей неподдельной радостью после освобождения Херсона от российских оккупантов.

Защитник Украины на эмоциях упал на колени и искренне расплакался. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как военный в форме Вооруженных сил Украины и полном обмундировании стоит на коленях возле стелы на Площади свободы в Херсоне.

Воин не реагировал на слова окружающих. Он просто громко плакал, находясь возле стелы, где сейчас развивается украинский флаг. Освобождения своего родного города он ждал 8 месяцев.

Украинский военный в освобожденном Херсоне
скрин

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Ранее аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ имеют все шансы свести на нет все усилия российских оккупантов по удержанию обороны на временно оккупированной части Херсонщины. Западные аналитики верят, что ВСУ помешают укреплению обороны россиян на оккупированной части Херсонщины, поскольку те там крайне уязвимы.

Напомним, в Минобороны Британии отмечали, что российские оккупанты после отступления из Херсона и правобережья Херсонской области проходят доукомплектацию и перегруппировки. Часть из них, вероятно, перебросят на подкрепление российских войск под Бахмутом, а часть останется на юге. Русские готовятся к прорыву ВСУ и строят укрепления в 60 км вглубь фронта.

Генерал Николай Маломуж отмечал, что освобождение Херсона – это стратегическая победа Украины на юге и своего рода перелом в войне, открывший перед Вооруженными силами перспективу для дальнейших эффективных действий.

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