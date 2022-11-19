Прятался от войны, но не спрятался от пьяного водителя: на Киевщине погиб 12-летний мальчик из Херсона

На Киевщине сбили 12-летнего ребенка / t.me/andrii_nebytov

На Белоцерковщине в Киевской области 18 ноября в ДТП погиб 12-летний ребенок. По предварительным данным, мальчика сбил 57-летний водитель легковушки, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Смертельное ДТП произошло около 17:00 в Бриловке.

"Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров… 57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", – рассказал он.

Подозреваемого задержали. Семья погибшего – вынужденные переселенцы из Херсона. На Киевщину они с 8 детьми переехали всего месяц назад.

"Призываю водителей соблюдать правила дорожного движения. Родителей же прошу позаботиться о безопасности детей и их видимости на дороге в темное время суток", – добавил Небытов.

Ранее мы рассказывали, что на Буковине попрощались попавшей в аварию семьей военного. Боец возвращался на фронт после нескольких дней отпуска, его провожали жена и двое детей. На трассе в их легковушку влетел бус, водитель которого нарушил правила. Из четырех членов семьи никто не выжил.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают совершать зверства против мирного населения Украины. Так, захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области. От вражеских пуль погиб взрослый мужчина и 14-летний парень, а 5-летний ребенок получил осколочное ранение.

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