Выжил в аду Северодонецка: на Буковине в масштабном ДТП погиб военный вместе с семьей - подробности

Смертельное ДТП с военным / Нацполиция

На Буковине завтра будут прощаться с попавшей в аварию семьей военного. Боец возвращался на фронт после нескольких дней отпуска, его провожали жена и двое детей. На трассе в их легковушку влетел бус, водитель которого нарушил правила. Из четырех членов семьи никто не выжил.

Как сообщает ТСН, на коленях, с лампадками и флагами, устилая дорогу цветами – живым коридором все село встречает тела погибшей семьи Коростюков. Отец, мать и их – 21-летний сын и 17-летняя дочь – погибли мгновенно.

"Авария произошла на трассе Житомир-Черновцы. До сих пор о ДТП здесь напоминают щепки стекла и обломки от машин. Водитель автобуса выехал со второстепенной дороги на главную и врезался в легковушку, в которой ехал военный вместе с женой и детьми", - сообщают с сюжете.

Единственный, кто выжил в легковушке – 19-летний племянник военного, который был за рулем. С переломом и черепно-мозговой травмой он находится в реанимации.

"Он не знает пока ничего, что все умерли в машине. Ему сообщено, что они находятся в профильных отделениях у нас в больнице", - рассказал об уцелевшем заведующем отделении реанимации Хотинской больницы Василий Белинский.

Вся семья в тот вечер ехала в Каменец-Подольский провожать Вадима Коростюка. Он вырвался с фронта в небольшой отпуск и возвращался на передовую.

"Заехали к нам попрощаться, потому что идет на войну. Я говорю "Дима, останься на немножечко, пойди в госпиталь". Он сказал: "нет, меня ребята ждут", – вспоминает соседка.

Односельчане говорят, жена и дети были счастливы, потому что увидели Вадима впервые за 4 месяца.

Что известно о погибшем военном

Погибший боец прошел ад боевых действий – Лисичанск и Северодонецк. Как так случилось – никому в голове это не укладывается, все в шоке.

17-летняя Яна мечтала стать врачом, училась на 3 курсе медколледжа, сын Роман работал в лесном хозяйстве. А супруги всегда были неразлучны – вместе работали в торговом комплексе.

"Не было бы этой войны – не было бы этой трагедии. Эта семья в последние месяцы жила как в аду", – убеждена односельчанка погибших.

Водителя, который привел к аварии, уже взяли под стражу. Он может выйти под залог в 200 тысяч гривен. За смертельное ДТП, которое унесло жизни четырех человек, ему грозит до 10 лет за решеткой.

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