Вытащила десятки раненых: в жутком ДТП погибла известный военный медик Австрийка

Военный медик Австрийка / Facebook Я.Зинкевич

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла известный волонтер и медик из медицинского батальона Госпитальеры с позывным Австрийка.

Как рассказала в Facebook депутат и комбат Госпитальеров Яна Зинкевич, автобус Кракен столкнулся с военным автомобилем. Военный КрАЗ стоял с пробитым колесом посреди дороги, без осветительных знаков.

"К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе. Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом. Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью", - рассказала она.

По словам Зинкевич, в последние годы погибшая проживала в Австрии, где у нее была семья, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых.

Кроме того, по ее словам, в результате ДТП пострадал травматолог Коринф, гражданин Греции: "Получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности".

"Сейчас - мы должны провести в последний путь наше солнышко Австрийку. И поддержать ее семью. Прощание и молебен проведут в Михайловском соборе, в четверг, в 12:00. Прощание на Байковом кладбище в 14:30. Австрийка завещала нам, что должна быть кремация. После этого будет прощальный ужин, место и время уточняется", - добавила Зинкевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во временно оккупированной россиянами Херсонской области снайпер оккупантов убил предпринимателя и волонтера Антона Кушнира.

Он сообщает, что пуля оккупанта попала в голову мужчине, когда он на своей машине вывозил из захваченного региона двух женщин с детьми.

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