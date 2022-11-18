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Освобождение Херсона стало переломом в войне: генерал объяснил, какие территории ВСУ деоккупируют дальше

18 ноября 2022, 02:20

В Херсоне проиграла не только армия РФ, но и сам диктатор Путин. Ведь он уверял, что захваченные территории отныне входят в состав Российской Федерации.

Маломуж, ВСУ
Освобождение Херсона в определенной степени стало военно-политическим переломом в войне / Коллаж УНИАН, Главред

Освобождение Херсона – это стратегическая победа Украины на Юге и своего рода перелом в войне, который открыл перед Вооруженными силами перспективу для дальнейших эффективных действий.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Херсон был единственным областным центром, который удалось захватить России, но защитники Украины его освободили. Произошло это в результате долгосрочной операции.

"С одной стороны, это военная победа, имеющая стратегическое значение, а с другой – мощное военно-политическое поражение России. Ведь в этом случае проиграли не только российские войска, но и сам Путин. Ведь он уверял, что Херсон, Херсонская область и другие захваченные территории отныне входят в состав Российской Федерации, и она никогда и никому их не отдаст. Но буквально через несколько недель после этих громких заявлений Херсон был освобожден", - сказал Маломуж.

Генерал добавил, что освобождением Херсона Украина доказала Путину, что будет "двигаться дальше, освобождая все территории, которые оккупировала Россия: Херсонщину, Запорожье, Донетчину, Луганщину, а затем и Крым".

"Освобождение Херсона в определенной степени стало военно-политическим переломом в войне, ведь это достижение открывает перспективу для дальнейших эффективных действий ВСУ и вселяет веру в нашу победу. Россия при этом несет большие морально-политические потери, она растеряна (…) Кроме того, после освобождения Херсона будет расти поддержка Украины союзниками, потому что для них это знаковый момент и свидетельство того, что ВСУ способны освободить все оккупированные территории, а не остановиться на определенном этапе, чтобы вести переговоры на условиях РФ", - считает Маломуж.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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