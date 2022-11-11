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Во время отступления оккупанты взорвали Антоновский мост - СМИ

11 ноября 2022, 10:39

Российские Tg-каналы публиковали видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсонской области. Также якобы взорван и железнодорожный мост через Днепр.

Антоновский мост упал
Антоновский мост упал / Фото Telegram

В Сети появилось фото, как утверждается, разрушенного Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне.

Утром 11 ноября российские Tg-каналы публиковали видео якобы подрыва Антоновского моста в Херсонской области. Информация о взрывах в районе моста начала поступать еще в четверг вечером.

Также сообщается, что взорван и железнодорожный мост через Днепр.

Во время отступления оккупанты взорвали Антоновский мост - СМИ

Российский пропагандист Александр Коц подтвердил подрыв Антоновского моста оккупантами и опубликовал видео двух обрушенных пролетов.

По его словам, мост подорвали захватчики, когда отступали на левый берег Днепра.

У Антоновского моста разрушены два пролета
У Антоновского моста разрушены два пролета / скриншот

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Справка. Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост на Украине через реку Днепр, соединяющий посёлок Антоновка (пригород Херсона) с городом Алёшки (ранее Цюрупинск) на левом берегу.

Общая протяжённость моста составляет 1366 м, ширина — 25 м, ширина проезжей части — 20,5 м, пешеходные тротуары с двух сторон по 1,5 м. Мост 30-пролётный.

Новость дополняется...

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