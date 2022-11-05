Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФ

По оккупантам на Антоновском мосту нанесен новый удар / Скриншот

В Херсонской области возле Антоновского моста ВСУ уничтожили вражеский буксир, сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

По его словам, в течение ночи украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, его логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники, сообщил он в Facebook.

"Выполнено более 70 огневых задач. В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - сказал Назаров.

Он добавил, что подтверждено поражение колонны оккупантов, которая ожидала переправы в районе населенного пункта Ольговка.

Кроме того, неподалеку Нововасильевки Николаевской области уничтожено 6 топливозаправщиков противника. Остальные потери врага доразведываются.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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