Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФ

Подразделениями ВСУ на Южном направлении выполнено более 70 огневых задач.
В Херсонской области возле Антоновского моста ВСУ уничтожили вражеский буксир, сообщил спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.
По его словам, в течение ночи украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, его логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники, сообщил он в Facebook.
"Выполнено более 70 огневых задач. В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - сказал Назаров.
Он добавил, что подтверждено поражение колонны оккупантов, которая ожидала переправы в районе населенного пункта Ольговка.
Кроме того, неподалеку Нововасильевки Николаевской области уничтожено 6 топливозаправщиков противника. Остальные потери врага доразведываются.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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