Зачем враги объявили в Херсоне эвакуацию жителей: объяснение эксперта / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

Русские враги объявили эвакуацию горожан в Херсоне ‒ для того, чтобы использовать тех как "живой щит" во время контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью УНИАН.

По его словам, Украина сосредоточила достаточно войск и будет стараться освободить Херсонскую область. И потому-то россияне работают в своей обычной манере ‒ все грабят и все вывозят.

"Эвакуация населения ‒грабеж потенциала. И знаете почему? Потому что я специально просматривал, изучая коллаборантские ресурсы, там было сказано, что правительство России готово обеспечить жильем на территории РФ. А это и есть грабеж Украины, потому что люди, которые поведутся на это предложение, уже не смогут вернуться домой. Их загонят туда, как у нас говорят, где "Макар телят не пасет", для того чтобы пополнить ресурс депрессивных регионов. Никто не предложит им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, ни в коем случае. Это тотальный грабеж. Систематический, феноменальный, отточенный грабеж всего и вся. Все что можно украсть, все что можно утянуть, в том числе и людской потенциал", ‒ говорит эксперт.

При этом Грабский указал ‒ оккупанты намереваются использовать эвакуацию мирных жителей для того, чтобы вывезти собственную военную технику.

"С военной точки зрения они уже прекрасно знают, как мы будем действовать. Если они начнут эвакуировать местных жителей, а между автомобилями или автобусами с людьми они будут ставить грузовики с военными или перемещать колонны пешим порядком - мы не будем по ним стрелять. То есть это очередное военное преступление - использование мирных жителей в качестве живого щита. Нет ни одного военного преступления, которое российскими войсками не совершили на территории Украины. При "эвакуации" населения каждый грубо говоря российский солдат может прикрыться как минимум двумя другими мирными жителями, и мы по ним стрелять не будем. Вот в чем проблема. Поэтому они действуют не хаотично, они действуют абсолютно осознанно, они действуют четко, цинично, преступно", ‒ подытожил эксперт.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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