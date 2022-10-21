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Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из Херсона

21 октября 2022, 23:31

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что на правый берег Днепра оккупанты перекинули новомобилизованных солдат - чтобы подставить их под удар.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
Украинсие военные, ВСУ, Херсон / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

Коллаборанты и сотрудники ФСБ бегут из Херсона, а при этом на правом берегу Днепра сохраняется большая группировка россиян. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала Freedom.

По его словам, информация об отходе российской армии из Херсонской области скорее всего ‒ часть информационной спецоперации оккупантов.

"Около 30 тысяч солдат сосредоточены на правом берегу Днепра. За последние две недели туда направили до пяти БТГ мобилизованных россиян. РФ сейчас усиливает свои позиции на правом берегу Днепра. Они наладили логистическую цепочку с помощью понтонных переправ", ‒ отметил Селезнев.

При этом, он подтверждает бегство местных коллаборантов и чекистов из ФСБ на левый берег Днепра. И в то же время, говорит Селезнев, оккупант в обратном направлении перебрасывают ресурсы ‒ для обороны на правом берегу.

"Что касается перемещению жителей с правого берега Днепра, то тут ситуация может быть более ужасающая. В 1944 год у советская власть провела депортацию крымскотатарского народа, выселив сотни тысяч жителей Крыма в регионы Средней Азии и Сибири. Я думаю, что российские оккупанты пытаются ликвидировать демографический кризис на Зауралье с Сибири, депортировав украинцев", - резюмировал специалист.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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