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Военный эксперт рассказал, как скоро Украина сможет освободить Херсон

2 сентября 2022, 10:24

В течение последних месяцев украинские и российские войска повышали ставки и довели ситуацию до того уровня, когда ни у одной из сторон нет видимых преференций.

Херсон ВСУ войска РФ
Россия будет цепляться за Херсон до последнего / Коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Российские войска будут цепляться за Херсон до последнего. Такое мнение в интервью Главреду выразил военный эксперт Сергей Грабский.

"Осознавая важность этого направления на стратегическом уровне, Россия может предпринять беспрецедентные меры, чтобы этого избежать. Если мы говорим об освобождении Херсона, то надо понимать, что бои в городе — это чрезвычайно сложный вид боевых действий. И мы видим, как противник истекает кровью, пытаясь штурмовать наши населенные пункты. Мы не можем позволить себе такую роскошь, учитывая, что в городе находится много наших сограждан", - считает Грабский.

По его мнению, пока рано говорить о том, что даже при наличии достаточного количества сил и средств Украина сможет гарантированно освободить Херсон.

"В течение последних месяцев и украинские, и российские войска, говоря терминами карточной игры, повышали ставки и довели ситуацию до того уровня, когда ни у одной из сторон нет видимых преференций. По моему убеждению, каждая из них очень ограничена в проведении широкомасштабных наступательных действий. Есть военное правило - наступательная группировка должна превышать ту, что обороняется, по меньшей мере, в 3 раза. И у меня большие сомнения относительно того, что мы имеем такое количество войск на том направлении", - отметил Грабский.

Как сообщал Главред, у украинских войск есть возможность освободить Херсон от российских оккупантов без боевых действий и обстрелов. Для этого им нужно лишь окружить 20 тыс. оккупантов в регионе. И если украинским бойцам удастся окружить оккупантов, то россияне будут вынуждены без боя вывести войска из города.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что возможные сроки окончания войны РФ против Украины определит то, как будет развиваться ситуация на фронте. И ключевой точкой является даже не Херсон, а Херсонская область, где находится крупная группировка российских войск, насчитывающая 25 тысяч военнослужащих.

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