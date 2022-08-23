"Ключевая точка – Херсонщина": Загородний оценил перспективы завершения войны

Загородний оценил перспективы завершения войны/ Генштаб ВСУ, Главред

Возможные сроки окончания войны России против Украины определит то, как будет развиваться ситуация на фронте. Сейчас ключевой точкой является даже не Херсон, а Херсонская область, где находится крупная группировка российских войск, насчитывающая 25 тысяч военнослужащих. Эта группировка сейчас фактически окружена.

Когда силы российских оккупантов на оккупированной части Херсонщины упадут, это запустит цепную реакцию как в отношении армии страны-агрессора РФ, так и в отношении ее элит. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Освобождение Херсона – это будет всё. Существует вероятность, что после освобождения Херсона мы потеряем Путина во всех отношениях, потому что для него потеря власти – это потеря жизни", – отмечает эксперт.

Новые элиты, которые придут к власти в РФ после падения Путина, могут попытаться выйти на переговоры с Украиной остносительно войны.

"Что касается временных границ, то по оптимистическому сценарию это продлится полгода. Однако если Путин завтра умрет, эти процессы могут уложиться и в четыре месяца. По пессимистическому – мы выходим в лето следующего года", – предполагает эксперт.

Также он подчеркнул, что сейчас у Украины и Запада сложился консенсус относительно того, что нельзя вести переговоры с Россией до тех пор, пока страна-агрессор не выведет свои войска на границы по состоянию до 24 февраля этого года.

По словам эксперта, в войне уже был поворотный момент. Им стали взрывы в Крыму. Эта ситуация показала, что удары по оккупированному полуострову не привели к ядерному удару со стороны РФ и ядерной войны не будет.

"Путин испугался, а российская элита не готова к противостоянию, как заявлялось", – отмечает Загородний.

Ранее сообщалось, что Россия хочет построить через Днепр в Херсоне массивный плавучий мост, чтобы с его помощью перебрасывать в оккупированный областной центр свои войска. Его хотят установить рядом с Антоновским автодорожным мостом, который воины ВСУ своими ударами повредили настолько, что двигаться по нему уже невозможно.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне в автомобиле неизвестные взорвали коллаборанта Игоря Телегина, который является помощником оккупационного "главы администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

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