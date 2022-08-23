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В Херсоне в авто взорвали помощника коллаборанта Сальдо – соцсети

23 августа 2022, 09:26

Сообщается, что его могли взорвали партизаны. О состоянии гауляйтера пока ничего не известно.

Игорь Телегин, помощник Сальдо
В Херсоне в авто взорвали помощника коллаборанта Сальдо/ Telegram RESSENTIMENT

Во временно оккупированном Херсоне в автомобиле неизвестные взорвали коллаборанта Игоря Телегина, который является помощником оккупационного "главы администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Отмечается, что это произошло в понедельник, 22 августа, около 18:20.

О состоянии коллаборанта пока ничего не известно. После взрыва место происшествия оцепили и никого туда не пускали.

Позже в некоторых каналах у Telegram появилась информация, якобы Телегин был ликвидирован. В частности, об этом написал Telegram-канал RESSENTIMENT, который ведет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Официальной информации об этом событии пока нет. Также об инциденте молчат российские пропагандистские СМИ.

Кто такой Игорь Телегин

Игорь Телегин был назначен так называемым "главой Департамента внешних связей и внутренней политики" в оккупационной администрации захваченных оккупантами территорий Херсонской области.

Также известно, что он притворялся "ветераном-афганцем", ходил на встречи с настоящими ветеранами и заставлял их поддерживать российских захватчиков. Кроме этого, Телегин имел награды, которые ему на самом деле никто не вручал.

Коллаборант пытался пробиться к власти в 2010 году – тогда он хотел стать депутатом Херсонского городского совета. В 2020 году Игорь Телегин был главой Харьковской областной организации политической партии "Блок Владимир Сальдо". Сейчас эта организация ликвидирована.

Отравление Сальдо

Ранее сообщалось, что в июне на так называемого "главу облгосадминистрации Херсонщины" Владимира Сальдо, которого "назначили" российские оккупанты, было совершено покушение. Его машину взорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.

11 июля стало известно о новое покушение на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.

В начале августа Сальдо написал о том, что идет на лечение, а "обязанности" свои передает другому приспешнику агрессоров – какому-то Елисееву.

5 августа российские пропагандистские СМИ сообщали о том, что Херсонский гауляйтер и главный приспешник российских оккупантов в регионе Владимир Сальдо срочно госпитализирован и введен в искусственную кому.

При этом в РФ "запутались" в причинах, почему же в Сальдо ухудшилось здоровье. То они сообщали о "последствиях коронавируса", теперь – об "отравлении боевыми отравляющими веществами".

Смотрите онлайн новости Херсона:

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