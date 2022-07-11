Покушение на гауляйтера Сальдо и удар по офицерам Росгвардии: детали взрывов в Херсоне

В Херсоне гремят новые взрывы / Скриншот

В оккупированном РФ Херсоне горит вражеский склад и зона размещения российских войск, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В Херсоне взрывы. Горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск. Подробности позже", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по информации Гончаренко, в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение, но он выжил.

В свою очередь советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook сообщил о том, что во время удара украинских военных по базе оккупантов в Херсоне, мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.

"Вчера в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Ждем подтверждения информации", - написал он.

По словам Хланя, на то, что кто-то из "випов" российской армии пострадал однозначно указывает то, что "паники и скорых у орков было уж слишком много".

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Ранее сообщалось о том, что Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчикоу во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

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