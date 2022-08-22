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"Разбили пополам, его нет": ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне - СМИ

22 августа 2022, 13:56

22 августа в Херсонской области были слышны взрывы. Местные жители говорят, что их было слышно в Чернобаевке и Новой Каховке.

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту / Фото Telegram

В понедельник, 22 августа, в Херсонской области прогремели взрывы. В соцсетях появилась информация, что взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены места "прилетов" и густые клубы дыма.

"Только закончилась тревога и взрывы начались", — говорится в сообщениях.

Кроме того, в Сети появилось фото Антоновского моста после сегодняшних "прилетов".

Антоновский мост после
Антоновский мост после "прилета" / Фото t.me/Tsaplienko/

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram аудиозапись, на которой парень со ссылкой на своих знакомых, которые живут рядом с Антоновским мостом, говорит о том, что эстакады фактически нет, мост разбили пополам. Цаплиенко добавил, что информация требует уточнения.

Тем временем российские пропагандисты говорят, что "средствами ПВО ВС РФ перехвачены не менее 10 украинских ракет, целью которых был Антоновский мост".

ВСУ ударили по мостам в Херсоне

Армия Украины проводит военную операцию на Херсонщине. Украинские войска 26 июля нанесли удары артиллерией по Антоновскому мосту у захваченного Херсона. Вследствие этого путепровод больше не пригоден для коммуникации. Российские оккупанты не смогут перебрасывать по мосту свои силы и средства.

30 июля в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакада повреждена, она также не пригодна для эксплуатации.

В Херсонской ОВА 3 августа сообщили, что силы обороны Украины освободили уже 53 населенных пункта на Херсонщине. Однако на освобожденные территории возвращаться пока нельзя – их обстреливают российские войска.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, который оккупанты РФ использовали для переброски военной техники и личного состава. Как рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, удар был нанесен с целью вывести из строя Антоновский мост и исключить его использование оккупантами.

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