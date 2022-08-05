ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК Юг

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту и разрушили логистику российских оккупантов / Коллаж Вгору, Генштаб ВСУ

Россия пытается провести ремонт Антоновского моста в Херсоне, чтобы хоть как-то успокоить свои нервы. Они строят понтонные переправы через Днепр, которые тоже могут оказаться под ударом ВСУ, поскольку украинские войска держат над ними огневой контроль. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что у Украины есть оружие, которое позволяет четко попасть в выбранную цель. Поэтому под ударом могут оказаться и их понтонные переправы через Днепр, которые они пытаются соорудить.

"Их попытки (отремонтировать Антоновский мост) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", - отметила Гуменюк.

Также она подчеркнула, что ВСУ могут сокрушать планы российских войск, не разрушая инфраструктуру.

ВСУ ударили по мостам в Херсоне

Армия Украины проводит военную операцию на Херсонщине. Украинские войска 26 июля нанесли удары артиллерией по Антоновскому мосту у захваченного Херсона. Вследствие этого путепровод больше не пригоден для коммуникации. Российские оккупанты не смогут перебрасывать по мосту свои силы и средства.

30 июля в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакада повреждена, она также не пригодна для эксплуатации.

В Херсонской ОВА 3 августа сообщили, что силы обороны Украины освободили уже 53 населенных пункта на Херсонщине. Однако на освобожденные территории возвращаться пока нельзя – их обстреливают российские войска.

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