ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК Юг

Российские оккупанты пытаются отремонтировать Антоновский мост, чтобы хоть как-то успокоить свои нервы, отметила Наталья Гуменюк.
Россия пытается провести ремонт Антоновского моста в Херсоне, чтобы хоть как-то успокоить свои нервы. Они строят понтонные переправы через Днепр, которые тоже могут оказаться под ударом ВСУ, поскольку украинские войска держат над ними огневой контроль. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что у Украины есть оружие, которое позволяет четко попасть в выбранную цель. Поэтому под ударом могут оказаться и их понтонные переправы через Днепр, которые они пытаются соорудить.
"Их попытки (отремонтировать Антоновский мост) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", - отметила Гуменюк.
Также она подчеркнула, что ВСУ могут сокрушать планы российских войск, не разрушая инфраструктуру.
ВСУ ударили по мостам в Херсоне
Армия Украины проводит военную операцию на Херсонщине. Украинские войска 26 июля нанесли удары артиллерией по Антоновскому мосту у захваченного Херсона. Вследствие этого путепровод больше не пригоден для коммуникации. Российские оккупанты не смогут перебрасывать по мосту свои силы и средства.
30 июля в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Эстакада повреждена, она также не пригодна для эксплуатации.
В Херсонской ОВА 3 августа сообщили, что силы обороны Украины освободили уже 53 населенных пункта на Херсонщине. Однако на освобожденные территории возвращаться пока нельзя – их обстреливают российские войска.
Смотрите онлайн новости Херсона
Другие новости:
- "Эффект Цусимы" для Кремля: почему Украине важно поскорее освободить Херсон
- "Морячки – ряженые": оккупанты опозорились с празднованием Дня ВМФ в захваченном Херсоне
- Оккупанты украли известную баржу, которая доставляла арбузы из Херсона в Киев