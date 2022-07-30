ВСУ "закрыли" еще один мост в Херсоне: оккупанты доставляли по нему технику

Благодаря точным ударам защитников Украины движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.
Защитники Украины перекрыли для оккупантов еще один путь отступления. ВСУ нанесли серьезные повреждения Антоновскому железнодорожному мосту. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинская авиация нанесла семь ударов по врагу. Так, парами штурмовиков и истребителем атакованы два скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снегиревском районах, также в Николаевской области нанесен удар по складу вражеских боеприпасов.
В ОК Юг также отметили, что четыре пары украинских вертолетов атаковали скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.
Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений также пострадали в Херсонской и Николаевской областях соответственно.
"По результатам работы наших ракетно-артиллерийских подразделений подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады рашистов в Брускинском", - сообщили в ОК Юг.
Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине
Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.
Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.
Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.
Самопровозглашенные "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.
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