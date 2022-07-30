ВСУ "закрыли" еще один мост в Херсоне: оккупанты доставляли по нему технику

ВСУ "закрыли" еще один мост, по которому оккупанты доставляли технику под Херсон / Фото со спутника

Защитники Украины перекрыли для оккупантов еще один путь отступления. ВСУ нанесли серьезные повреждения Антоновскому железнодорожному мосту. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская авиация нанесла семь ударов по врагу. Так, парами штурмовиков и истребителем атакованы два скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снегиревском районах, также в Николаевской области нанесен удар по складу вражеских боеприпасов.

В ОК Юг также отметили, что четыре пары украинских вертолетов атаковали скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.

Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений также пострадали в Херсонской и Николаевской областях соответственно.

"По результатам работы наших ракетно-артиллерийских подразделений подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады рашистов в Брускинском", - сообщили в ОК Юг.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.

Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Самопровозглашенные "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.

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