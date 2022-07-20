Антоновский мост является ключевой уязвимостью оккупантов в Херсонской области - разведка

Антоновский мост является ключевой уязвимостью оккупантов на Херсонщине / Коллаж вверх, Reuters

На Херсонщине ключевой уязвимостью российских оккупантов является Антоновский мост через Днепр, по которому украинские военные нанесли удар. Этот мост Россия использовала для поставки оружия оккупантам. Об этом сообщили в британской разведке.

Следует отметить, что мост остается пригодным несмотря на повреждения.

"Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста. Это один из всего двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые Россия может поставлять или вывести свои войска с территории, которую она оккупировала на запад от реки. В эту территорию входит политически и символически важный для России город Херсон. Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м", - говорится в сообщении.

Ключевым фактором результата боев на Херсонщине может стать контроль над Днепровскими переправами.

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Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайона российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Произошел мощный взрыв. Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста. Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

Впоследствии стало известно, что на мост был только поврежден он пригоден для дальнейшей эксплуатации.

По данным советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост. Он добавил, что не следует ожидать того, что "мост рухнет уже завтра".

Ранее Арестович заявлял, что оккупанты укрепляли Антоновский мост. Поэтому можно считать, что вариантов у российских военных практически нет и они готовятся сдать оккупированный Херсон.

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