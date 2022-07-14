Новая порция "хлопка": под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе оккупантов

Под Херсоном произошли взрывы на ремонтной базе оккупантов/ Telegram

В селе Дарьевка поблизости Херсона произошли взрывы на ремонтной базе российских захватчиков.

Сейчас над местом, где оккупанты ремонтировали технику, поднимаются столбы дыма. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, обнародовав фото.

"Дарьевка, пригород Херсона. Хлопок на ремонтной базе орков", – отметил Братчук.

Однако детальной информации об этом событии пока не сообщалось.

Взрывы в Дарьевке под Херсоном/ скрин

Взрывы в Дарьевке под Херсоном/ Telegram

При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ ранее рассказали, что оккупанты в панике бегут из села и вывозят награбленное. Как рассказывают гражданские, часть захватчиков переодеваются в гражданскую одежду и пытаются бежать из населенного пункта на автомобилях, которые отжали у местных.

Ранее сообщалось, что украинским военным по состоянию на 14 июля уже удалось отбить у российских оккупантов 44 населенных пункта в Херсонской области.

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