ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине, обостряется партизанская война – ОВА

ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, Суспільне

Украинским военным по состоянию на 14 июля уже удалось отбить у российских оккупантов 44 населенных пункта в Херсонской области.

Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война. Об этом рассказал и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Он отметил, что оккупанты продолжают сильно обстреливать освобожденные украинскими военными села.

"Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенна пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они подвергаются очень большим разрушениям. Разрушается инфраструктура, жилые дома. Вот так "русский мир" хочет уничтожить наше государство", – рассказал Бутрий.

Также он отметил, что украинцы, которые находятся на Херсонщине под российской оккупацией, абсолютно не принимают назначенную россиянами оккупационную "власть". Захватчики уже начали привозить из РФ и ставить на такие должности россиян, а часто "назначают" руководить коллаборантов.

"Местами это уже просто смешно. Порой (к руководству приобщают – ред.) людей с криминальным прошлым, порой тех, которые раньше были грузчиками", – говорит и. о. руководителя Херсонской ОВА.

Бутрий рассказал, что в области обостряется партизанская война, и она будет только усиливаться.

"Херсонщина с первых дней фактически противостояла российской оккупации. Весь мир видел многотысячные митинги. На сегодня это сопротивление переросло в такую партизанскую войну. И я могу вам с уверенностью сказать, что она не прекратится, а будет только усиливаться", – отметил он.

Ранее сообщалось, что вблизи оккупированного Россией Херсона загорелся склад российских захватчиков. Слышно сирену. Захватчики в спешке бегут, вывозят с собой награбленное. Некоторые из них в панике переодеваются в гражданскую одежду, садятся в краденые автомобили и едут.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также: