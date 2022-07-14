Войну прекращать не намерены: в РФ высказались о "спецоперации" в Украине

Мария Захарова заявила, что РФ продолжит "спецоперацию" в Украине / скриншот

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается прекращать войну против Украины.

По ее словам, в Кремле настаивают на продолжении так называемой "специальной операции" и верят, что все ее задачи будут выполнены. Впрочем, о каких именно задачах идет речь, Захарова не уточнила.

Спикер российского МИД добавила, что все стремления США и их союзников укрепить боеспособность Украины якобы ни к чему не приведут.

"Как бы ни пытались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, "специальная военная операция", проводимая Россией, будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены", – заявила Захарова.

Тем временем, несмотря на заявления спикера МИД РФ о том, что западное оружие ни на что не влияет, российские оккупанты паникуют из-за огромных потерь. Как рассказал 13 советник главы Офиса президента Алексей Арестович, за неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными.

В свою очередь, украинские спецслужбы заявляют, что передовые подразделения российских оккупантов уже длительное время на оперативном уровне снабжают дополнительными порциями наркотических анальгетиков. Офицеры на местах рекомендуют бойцам делать инъекции непосредственно перед наступлениями, чтобы унять панику. У многих российских военных уже сформировалась серьезная наркотическая зависимость.

Новое заявление Путина о войне в Украине

7 июля российский диктатор Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

В то же время Путин утверждает, что сама Россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также считает, что Россия использовала только небольшую часть своих военных возможностей, а Путин якобы "апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран и Киева, о том, что Киев на поле боя будет двигаться вплоть до победы".

Как сообщал Главред, эксперты описали три сценария окончания войны в Украине. В частности, это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года.

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