Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

Кремлевский глашатай Песков повторил тезисы своего босса Путина и тоже утверждает, что Россия использовала в войне с Украиной только часть военного потенциала.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние заявления Путина о том, что Россия "еще всерьез не начинала" войну против Украины. Ответ кремлевского глашатая приводят российские пропагандистские СМИ.
Песков тоже считает, что Россия использовала только небольшую часть своих военных возможностей, а Путин якобы "апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран и Киева, о том, что Киев на поле боя будет двигаться вплоть до победы".
"Здесь президент Путин напомнил, что потенциалы абсолютно несравнимы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас вовлечена в ходе "специальной военной операции"", – заявил кремлевский глашатай.
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Новое заявление Путина о войне в Украине
7 июля российский диктатор Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".
В то же время Путин утверждает, что сама Россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович иронически прокомментировал слова Владимира Путина.
"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.
Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) тоже жестко раскритиковал Путина.
"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое...А если не начинали - то когда начнём-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал боевик в своем Telegram-канале.
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