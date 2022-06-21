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"Кризис" будет затяжным: Песков высказался о сроках войны в Украине

21 июня 2022, 07:38

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "больше никогда не будет доверять" западным странам.

Песков
Песков заявил, что РФ больше не будет "доверять" Западу / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, война в Украине будет затяжной. По его словам, отношения России и стран Запада находятся на низкой точке, и РФ "больше никогда не будет доверять" западным странам.

Об этом Песков сказал в интервью MSNBC, отрывки которого показал телеканал.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия не может гарантировать, что американцев, попавших в плен под Харьковом, не будет ждать смертная казнь в "ДНР". Спикер Кремля считает, что они не находятся под защитой Женевской конвенции, потому что якобы не имеют отношения к Вооруженным силам Украины. На возражение журналиста о том, что РФ не может этого знать, Песков ответил, что будет проведено расследование.

Также он рассказал о своем отношении к аресту американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой якобы нашли запрещенные вещества в Шереметьево.

Полное интервью Пескова MSNBC пока что не опубликовано.

Иностранные военные в плену у России

Граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, вероятно, попали в плен к российским солдатам. Об этом 15 июня писали со ссылкой на сослуживцев и близких американцев издание The Telegraph и телеканал СNN.

Дрюке и Хюйн могли попасть в плен в начале июня после того, как их подразделение столкнулось с превосходящими силами соперника во время боев в селе Избицкое к северо-востоку от Харькова. В Госдепартаменте США сообщили CNN, что им "известно о неподтвержденных сообщениях о двух гражданах США, захваченных в плен в Украине".

В начале июня суд так называемой "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Сааудуна Брагима к смертной казни. Они были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР".

Другие новости:

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