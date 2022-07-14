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Как и когда закончится война в Украине: эксперты озвучили три сценария

14 июля 2022, 12:36

Война РФ против Украины может превратится в войну артиллерии против пехоты или затянуться на годы. Сейчас у ВСУ есть шанс переломить ситуацию в свою пользу.

Украинские военные на танке
ВСУ могут сломать оккупационную армию РФ / Фото УНИАН

Война в Украине может закончиться согласно трем сценариям. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года. Каждый из этих вариантов описал Forbes.

Сценарий №1. Многолетняя затяжная война

В ближайшее время страна-агрессор Россия потеряет ресурсы для атаки. Война перейдет в длительную и затяжную фазу. Линия фронта будет статической, войска станут на позиционную защиту по всем направлениям. В таких условиях ВСУ не смогут проводить большие контратаки.

Каждая из сторон будет пытаться добиться локального успеха, концентрируя максимальные усилия на определенном направлении.

Отмечается, что оккупанты уже по меньшей мере дважды сворачивали интенсивность наступления в некоторых регионах Украины. В первый раз – в апреле, когда вышли из-под Киева и северных областей Украины. Второй раз – в мае, когда запланированное масштабное окружение Донбасса из Запорожского и Изюмского направлений сократилось до Попасной и окружения Лисичанска.

Сейчас активные действия сократились до двух-трех основных – Славянского, Лисичанского и Харьковского. Причем Россия не смогла обеспечить одновременную поддержку наступления из Попасной на Лисичанск и Изюма и Лимана на Славянск. Скорее всего, для локального успеха на одном фронте пришлось снимать часть сил и ресурсов с другой.

"Несмотря на то, что РФ удается поддерживать стабильную численность войск, их качество постепенно падает. Невозможно ежедневно проводить массированные атаки без существенных потерь. Эти потери прежде всего касаются наиболее активных штурмовых подразделений – морской пехоты, десанта, спецназовцев, разведки. Их невозможно пополнить обычными мобилизованными, такой род войск нуждается в подготовке и готовности идти в прямой бой. В течение ближайших двух месяцев Россия может потерять почти все штурмовые подразделения", – говорится в материале.

Если ВСУ удастся сохранить достаточно сил и нанести максимальные потери врагу, то дальнейшее продвижение российских войск будет крайне затруднено. Самая большая опасность состоит в том, что война России против Украины превратится в войну артиллерии против пехоты.

Сценарий №2. Война в Украине продлится до конца года

Если ВСУ смогут в ближайшие два-три месяца вернуть оккупированный россиянами Херсон и совершить прорыв в Мелитополь, дальнейшая битва на юге не будет иметь смысла.

"Мелитополь – это ключ к сухопутному коридору в Крым, а Херсон – единственный захваченный областной центр. Остановка даже медленного продвижения в Донецкой области будет означать, что выход на админграницы Донецкой области Россия также не способна обеспечить", — говорится в материале.

В таком случае РФ будет оставаться только два варианта: или "идти ва-банк", объявлять общую мобилизацию, чтобы достичь хотя бы какой-то из этих целей, или договариваться.

Читайте такжеВойна затянется на 10-15 лет, если Украина в ближайшее время не вернет Херсон – политологКак пишет Forbes, наиболее вероятной развязкой станет возвращение России на позиции 23 февраля. Возможно будут подписаны непубличные договоренности о политическом урегулировании вопроса незаконно аннексированного Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе.

В таком случае будет сохраняться риск нового вторжения через 5–10 лет, но Вооруженные силы Украины могут быть значительно технологичнее армии РФ.

Сценарий №3. Динамическая развязка

Враг морально сломается. У России будут острые проблемы с обеспечением войск. Кроме того, значительный военный разгром российских войск или массовая сдача в плен большого количества солдат приведет к унынию, подрывающему боеспособность войск и поддержку населения.

Многое будет зависеть от поставок оружия Украине. Ожидается, что через месяц-два Россия может изменить тактику и подстроиться под новые реалии войны. Поэтому именно в этот период, пока армия РФ не адаптировалась к новым условиям ведения войны, есть окно возможностей, когда Украина может сломать ситуацию в свою пользу.

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Как сообщал Главред, в Кремле отдали приказ регионам России сформировать так называемые "добровольческие батальоны" для отправки их на войну против Украины. Каждый из "субъектов федерации", а также оккупированные Крым и Севастополь, должны будут вербовать наемников. Мужчинам в возрасте до 50-60 лет предложат от 3,75 до 6 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 6 месяцев. Собираются набрать 34 тысячи новых военных.

Тем временем сами россияне, согласно опросу, сомневаются в победе в войне. За 1,5 месяца количество граждан РФ, заявляющих о поддержке "военной операции", сократилось на девять процентов: с 64% до 55%. Это самая низкая цифра с начала полномасштабной войны. В итоге, в правильности проведения "спецоперации" разочаровался каждый седьмой опрошенный.

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