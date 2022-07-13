Россияне "зажимают" деньги на армию и сомневаются в победе - соцопрос

Половина россияне не готова поддерживать армию - опрос / Коллаж фото Reuters

На фоне полномасштабной войны против Украины, больше половины граждан России на сегодняшний день не готовы жертвовать на свою армию ни копейки, говорится в результате соцопроса проекта "Хроники".

"Лишь 8,4% опрошенных заявляют о готовности отдавать более 10% своего дохода на вооружение армии. 63,4% россиян готовы отдавать шиш", - пишет основатель проекта, оппозиционный политик Алексей Миняйло.

Война в Украине и санкции Запада заставили 56,5% опрошенных россиян экономить на продуктах из-за роста цен. У 39,1% снизился доход семьи. 11,8% лишились работы.

За 1,5 месяца количество россиян, заявляющих о поддержке "военной операции", сократилось на девять процентов: с 64% до 55%. Это самая низкая цифра с начала полномасштабной войны. В итоге, в правильности проведения "спецоперации" разочаровался каждый седьмой опрошенный.

Кроме того, по сравнению с маем снизилось количество россиян, получающих информацию через ТВ, радио или газеты.

Более половины россиян (55%) уверены, что победа в войне не принесет лично им никаких благ, еще 28,5% убеждены, что победа принесет мир, моральное удовлетворение, безопасность и снятие санкций. Еще 3,3% ждут гордости, присоединения территорий, укрепления позиций РФ и победы над "нацистами".

Опрос проводился с 29 июня по 5 июля методом телефонного интервью на всей территории РФ. Финальная выборка – 1823 респондента, взвешена по полу, возрасту и типу населенного пункта.

Война России против Украины

Военный эксперт Петр Черник ранее отметил, что успешные удары ВСУ по складам российских оккупантов осложняют реализацию их планов. Однако обстановка по-прежнему непростая. Согласно его прогнозу, войскам РФ понадобится несколько дней, чтобы восстановить логистику, после чего ожидается новая волна битвы за Донбасс.

По данным разведки Британии, армия России нацелилась на контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом. Вдоль оси главной дороги россияне ведут обстрелы с захваченного Изюма. Оккупанты ожидают, что захват дороги обеспечит им преимущество в дальнейшем продвижении в Донецкой области.

Военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что в скором времени численность тяжелой дальнобойной артиллерии Запада, такой как РСЗО HIMARS, будет насчитывать 14 единиц техники. Такое усиление украинской армии может помешать планам России по оккупации Донбасса.\

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